Калининград, 5 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Очередь из грузовиков на российско-литовской границе продолжает расти. Об этом сообщила пресс-секретарь Калининградской областной таможни Оксана Иванова. Её слова приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По её словам, по состоянию на 09:00 (10:00 мск) в единственном действующем пункте «Чернышевское» простаивало 130 грузовиков, на нейтральной полосе находилось ещё 25 оформленных таможенниками фур. Между тем очередь на въезд в Россию не превышает 35 транспортных средств.

Иванова рассказала, что на пограничных пунктах образуются очереди из автомобилей из-за «неритмичной работы» литовской таможни.

За минувшие сутки через таможенный пост МАПП «Чернышевское» в сторону Литвы проследовало 225 машин, а на территорию Калининградской области — 214.

Представитель таможни отметила, что за выходные дни очередь на выезд увеличилась в два раза, поскольку 2 декабря в очереди находились 70 грузовиков.