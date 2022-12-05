Хельсинки, 5 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Финляндия не планирует размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Такое заявление 5 декабря сделал глава МИД страны Пекка Хаависто.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мы не просим предоставить нам ядерное оружие, ​​и никто нам его не предлагает», — сказал он.

Хаависто добавил, что пока преждевременно делать выводы о том, как будут развиваться учебные мероприятия финской армии и её участие в международных операциях после вступления страны в НАТО. При этом Финляндия будет активнее участвовать в различных международных инициативах после присоединения к альянсу.

Ранее ИА REGNUM передавало, правительство Финляндии 5 декабря представило в парламент страны предложение о рассмотрении возможности вступления в Североатлантический альянс.

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