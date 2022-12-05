Мелитополь, 5 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. На территории Запорожской области, временно подконтрольной киевскому режиму, прогремели многочисленные взрывы. Об этом 5 декабря сообщил член главного совета российской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Вслед за областью и в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал Рогов в Telegram-канале.

Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы прогремели в Харьковской и Полтавской областях.