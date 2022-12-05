Баку, 5 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Власти Азербайджана подготовили проект договора по мирному урегулированию отношений с Арменией, заявил 5 декабря глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Документ представлен властям Армении, отметил он.

Очередной, третий раунд переговоров между Баку и Ереваном может пройти до конца 2022 года, полагает Байрамов.

Как сообщалось ранее, 5 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в делимитации границы, разблокировании транспортных связей и «укреплении доверия».