Москва, 5 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Процесс проработки проекта международного транспортного коридора «Север — Юг» осуществляется интенсивно. Об этом 5 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в ближайшее время будет предоставлена информация о том, как идет работа в данном направлении.

«Повторяю, заинтересованность есть со всех сторон, от которых зависит его реализация», — подчеркнул Лавров.

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