Луганск, 5 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Число жертв обстрела киевскими карателями города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее сообщалось о девяти погибших.

«По состоянию на 14:00 (совпадает с мск) в результате обстрела общежития в Алчевске из HIMARS число погибших возросло до 10, 24 человека ранены», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ ударили по общежитию в Алчевске рано утром, чтобы погибло больше людей.

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