Число жертв обстрела Алчевска боевиками ВСУ выросло до десяти
Десять человек погибли при обстреле киевскими карателями Алчевска в ЛНР
Луганск, 5 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Число жертв обстрела киевскими карателями города Алчевска в Луганской Народной Республикe достигло десяти, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
Ранее сообщалось о девяти погибших.
«По состоянию на 14:00 (совпадает с мск) в результате обстрела общежития в Алчевске из HIMARS число погибших возросло до 10, 24 человека ранены», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ ударили по общежитию в Алчевске рано утром, чтобы погибло больше людей.
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