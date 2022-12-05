Доха, 5 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Силы футбольных сборных выровнялись, громкие имена команд больше не имеют значения на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом заявил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Olе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По его словам, фавориты турнира — сборные Бразилии, Франции и Испании. Так, бразильские футболисты продолжают очень хорошо играть, хотя и проиграли Камеруну. В числе фаворитов остаётся и Франция.

«Испания играет очень хорошо, она очень чётко понимает, что делает, когда держит мяч, они контролируют владение на протяжении долгого времени», — отметил Месси.

Аргентинский футболист признался, что вылет сборной Германии на групповом этапе чемпионата его удивил. Это молодая команда с хорошо подобранными игроками, Германия всегда была в числе лучших.

«Но этот чемпионат мира показывает, что силы выровнялись и громкие имена команд уже не имеют значения», — подчеркнул футболист.

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