Киев, 5 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Жители Киева массово спускаются в метрополитен после объявления воздушной тревоги. Об этом 5 декабря сообщают местные телеграм-каналы.

Santehnik Станция метро в Киеве

По данным авторов публикаций, после объявления воздушной тревоги люди спускаются в киевскую подземку. Утверждается, что жители города обсуждают слухи о якобы произведённых ракетных пусках со стороны России.

На кадрах, распространяемых каналами, вся платформа станции метрополитена заполнена людьми.