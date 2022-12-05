Москва, 5 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Основателю и бывшему главе золотодобывающей компании Petropavlovsk Павлу Масловскому 5 декабря был вынесен приговор по делу о растрате в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Слушания по делу прошли 5 декабря в Басманном суде города Москвы. Масловский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор требовал приговорить экс-директора компании к 7,5 года колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Согласно приговору, Масловский для хищения имущества компании вступил в сговор со своим сыном Алексеем (одним из акционеров компании «Покровский рудник») и группой неустановленных лиц, которые убедили совет директоров одобрить продажу одного из офисных зданий по завышенной стоимости.

Напомним, Масловский был задержан в декабре 2020 года. Свою вину он не признал.

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