Улан-Батор, 5 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В столице Монголии продолжаются массовые протесты из-за угольного скандала. Об этом 5 декабря сообщают местные СМИ.

Zazaa Mongolia Улан-Батор

Протестующие попытались захватить здание правительства, однако их разогнали силовики. В настоящее время дорога к резиденции премьер-министра перекрыта, однако недовольная толпа не оставляет попыток прорваться в здание.

По некоторым данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

Отметим, что люди вышли на митинг из-за расхождений в количестве угля, вывезенного из Монголии и полученного Китаем. Объем украденного угля оценивается в $12,9 млрд. Протестующие требуют от правительства назвать имена политиков, причастных к краже угля.