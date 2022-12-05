Молдавия, 5 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Молдавские власти с 5 декабря не будут раскрывать информацию о том, сколько газа накоплено в резервах. Об этом вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Собственных хранилищ у Молдавии нет, запасы газа Кишинёв хранит на территории Украины и Румынии. По последним данным, в резерве у Молдавии — около 250 млн кубометров газа.

«С сегодняшнего дня не будем объявлять точный объём, сколько у нас в запасах, по соображениям безопасности», — сказал Спыну.

Он заверил, что страна по меньшей мере на два месяца вперёд обеспечена газом, закупки энергоносителя продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о закупках природного газа не только у Газпрома, но и у госпредприятия Energocom.

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