Киев, 5 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины подконтрольных ВСУ. Октябрь 2022

Сигнал воздушной тревоги начал распространяться с восточных регионов страны.

Так, ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также в оккупированных Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.