Киров, 5 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Петицию с требованием выплат подписали и отправили в головной офис свыше 500 сотрудников фабрик IKEA в Вятке и Тихвине. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По информации журналистов, петицию подписали 510 человек. Сотрудники российских фабрик требуют выплатить каждому специалисту бонус за текущий год, а также единовременную компенсацию в результате ухода IKEA в размере не менее 50 тысяч рублей каждому работнику.

Отмечается, что помимо этого сотрудники просят дать гарантии по сохранению рабочих мест в течение 12 месяцев в результате перехода к новому собственнику.