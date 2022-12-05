В Приднестровье отменили режим экономии газа
Тирасполь, 5 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Власти Приднестровья отменяют режим экономии газа, сообщили в пресс-службе правительства страны 5 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
С правительством Молдавии достигнута договоренность об увеличении поставок газа, напомнили в пресс-службе.
В ближайшее время предполагается возобновить горячее водоснабжение, уличное освещение, работу электротранспорта.
Возобновится и деятельность экономических субъектов, однако энергоемкие предприятия на первом этапе приступят к работе с минимальной загрузкой.
Как сообщалось ранее, поставляемый Газпромом в Молдавию газ будет направляться в Приднестровье, при этом будет запущена Молдавская ГРЭС, которая возобновит поставки электроэнергии в Молдавию.