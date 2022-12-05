Посёлок городского типа Кантемировка, Воронежская область, 5 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Воронежской области в трёхэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

Инцидент произошел в жилом доме посёлка Кантемировка. В здании выбило несколько стёкол, один человек пострадал. Власти пообещали оказать жителям дома всю необходимую помощь.

В правительстве области отметили, что причины ЧП — исключительно бытовые.

Напомним, 5 декабря взрыв газа произошёл в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Из дома были эвакуированы 18 человек, в том числе три ребенка.

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