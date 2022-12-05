Луганск, 5 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Врубовка в Луганской Народной Республике, сообщили 5 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.20 (совпадает с мск) по н. п. Врубовка (Попаснянский район, ЛНР) с применением РСЗО БМ-21 «Град» (8 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.