Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Петербуржец Дмитрий, ставший участником уличной драки с народным артистом России Григорием Лепсом и его сопровождающими, прибыл в отдел полиции, чтобы дать показания об обстоятельствах конфликта. Ранее он написал на Лепса и его охранников заявление об избиении. Между тем в баре, где разгорелся конфликт, утверждают, что Лепс сам стал жертвой пьяных дебоширов, привязавшихся к исполнителю.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар

Как сообщает 5 декабря канал «78», 39-летний Дмитрий намерен изложить свою версию инцидента сотрудникам правоохранительных органов. Он утверждает, что Лепс с охранниками избили его у бара «Финнеганс» на Московском проспекте в ночь на 4 декабря, потерпевший получил перелом носа со смещением, после оказания медпомощи был отпущен домой.

Как заявил ранее адвокат потерпевшего, драка с Лепсом якобы началась из-за игры в нарды. По версии пострадавшего, Лепс с пачкой денег в руках предложил ему сыграть партию, поставив на кон 10 тыс. долларов. Мужчина отказался, после чего Лепс якобы ударил его в лицо. Затем они вышли на улицу, где к избиению мужчины подключились охранники Лепса.

Однако сотрудники бара рассказали изданию 78.ru, что Лепс спокойно выпивал с друзьями, когда его стали задирать пьяные посетители, требуя спеть, сфотографироваться с ними и отпуская оскорбительные комментарии после отказа музыканта.

По этой версии, Лепс сначала игнорировал хамство, но затем подошел к одному из гостей, чтобы объясниться. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Напомним, по данным СМИ, полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта, его фигурантов определит следствие.