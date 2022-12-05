Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом 5 декабря сообщает телеграмм канал «112».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Краско

Причина госпитализации — гипертонический криз. Врачи оценили состояние актера как средней степени тяжести.

Согласно опубликованным данным, народный артист проведет в стационаре несколько дней.

Напомним, что в июле текущего года Ивана Краско находился на лечении в больнице на Крестовском острове, а в феврале проходил реабилитацию.