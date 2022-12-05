Владикавказ, 5 декабря, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Реконструкцию тоннеля, который ведет к будущему курорту «Мамисон», завершили. Об этом 5 декабря сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

Меняйло заявил, что в скором времени состоится открытие данного объекта.

Он напомнил, что тоннель является важной точкой на дороге к «Мамисону», его пробили еще в 1980 году в ходе возведения Зарамагской ГЭС как технологический, при этом ранее он не был предназначен для движения пассажирского автотранспорта.

«Теперь, после завершения ремонтных работ, мы получили современный тоннель, который полностью соответствует всем требованиям к пассажирским перевозкам и обеспечивает безопасность движения», — заявил глава региона, добавив, то это является еще одним шагом, который приближает реализацию проекта «Мамисон».

Меняйло напомнил, что будущий курорт даст республике новые рабочие места, будет способствовать увеличению потока туристов, даст еще один импульс развитию экономики.