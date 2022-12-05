Москва, 5 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Украинские войска лишились двух радиолокационных станций в Херсонской области в результате атаки российских беспилотников. Об этом сообщает 5 декабря Минобороны России в телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон на военной выставке

Ведомство опубликовало ролик продолжительностью меньше минуты, на котором дроны-камикадзе наводятся на цели, а затем поражают украинские РЛС. Одна РЛС находилась между двух земляных валов, вторая — в поле.

Уточняется, что поражены радиолокационная станция кругового обзора П-18 и радиолокационная станция 36Д6, которые стояли на боевом дежурстве в Херсонской области.

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