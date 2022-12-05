Тунис, 5 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Власти Туниса отменили все ограничения на въезд в страну, введённые в связи с пандемией коронавируса. Об этом 5 декабря сообщается на портале Национального туристического офиса страны.

Флаг Туниса

«С 1 декабря туристам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР- тест или экспресс-тест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что минздрав Туниса объяснил такое решение снижением уровня заболеваемости коронавирусом. При этом санитарные протоколы будут обновлять в соответствии с эпидемиологической ситуацией.