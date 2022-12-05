Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц возбуждено после драки с участием певца Григория Лепса. Об этом 5 декабря сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Okras Григорий Лепс

Отмечается, что музыкант уже уехал в Москву. В ведомстве добавили, что преступление было небольшой тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге произошла драка с участием Лепса.