Донецк, 5 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Экономика Донецка, серьёзно пострадавшая с 2014 года, в настоящее время полностью ориентирована на Россию. В городе действуют около 300 предприятий, рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин в опубликованном 5 декабря интервью «Вечерней Москве».

Ярослав Громов ИА REGNUM Установка флагштоков с флагами России и ДНР на площади Ленина в Донецке

По его словам, с началом российской спецоперации специалисты многих предприятий были мобилизованы. Около 90 промышленных объектов в городе повреждены из-за военной агрессии Украины.

В таких сложных условиях около 300 предприятий работают, люди получают зарплату, налоги поступают в бюджет. В Донецке действуют шахты, работают малый бизнес и торговля, предприятия металлургии и пищевой промышленности.

«Экономика города уже полностью переориентирована на российский рынок, предприятия участвуют в российских государственных закупках, осваивают новые виды продукции, другие рынки сбыта», — рассказал Кулемзин.

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