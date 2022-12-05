Полтава, Украина, 5 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Обыски на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Полтавской области проводит СБУ. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба этого ведомства в своем официальном телеграм-канале.

Obozrevatel.ua СБУ

Боевики осуществляют мероприятия в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии Украинской православной церкви.

Сообщается, что мероприятия проводятся «для исключения использования религиозных общин как ячейки русского мира».

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