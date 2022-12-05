Ереван, 5 декабря, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ереване не обсуждают возможность выхода из ОДКБ, но обеспокоены отношением организации к ситуации в Армении, заявил 5 декабря на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ спикер парламента Армении Ален Симонян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В Ереване считают, что ОДКБ ведет себя слишком «пассивно» и игнорирует нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, отметил спикер.

Эта «пассивность» организации ведет к изменению «общественных настроений» в Армении в отношении ОДКБ, подчеркнул Симонян.

Как сообщалось ранее, 5 декабря в Москве проходит совместное заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и пленарное заседание ассамблеи. Участники обсуждают борьбу с терроризмом, вопросы обеспечения суверенитета и обстановку, складывающуюся в зоне ответственности организации.