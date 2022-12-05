Москва, 5 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Несмотря на прогнозы иностранных экспертов, российская экономика справилась с несколькими волнами односторонних ограничений, и спад ВВП составит к концу года всего 2,9%, заявил 5 декабря министр экономического развития Максим Решетников на открытии российско-мьянманского бизнес-форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«В сентябре ВВП вырос на 2% в месячном исчислении. Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года, в то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет на 8-10%», — сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин высказал мнение об «ошибке пессимистов» по поводу прогнозов относительно ВВП России.

Читайте также: Мишустин дал прогноз по ВВП РФ по итогам года