Варшава, 5 декабря, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Военная техника из США доставлена в порт Гдыня в Польше. Об этом 5 декабря сообщает польский еженедельник «Газета выборча».

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

Согласно опубликованным данным, боевые машины, включая танки M1A2 Abrams, бронетранспортеры и грузовики, прибыли в Польшу на ротационной основе в рамках миссии Atlantic Resolve, направленной на «обеспечение мира и стабильности» в странах Восточной Европы.

По данным еженедельника, около 700 единиц военной техники будут размещены на разных военных базах Польши. Срок пребывания американского контингента — девять месяцев.

Ожидается, что в январе в рамках миссии в Польшу прибудут ещё около 2 тыс. машин.