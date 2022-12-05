Киев, 5 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины подконтрольных ВСУ. Ноябрь 2022

Так, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также в оккупированных Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее 5 декабря сирены воздушной тревоги прозвучали в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 4 декабря режим воздушной тревоги был объявлен в захваченных режимом Киева Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также воздушная тревога звучала в оккупированной боевиками ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).

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