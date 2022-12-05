Ярославль, 5 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в Областную думу поправки к проекту регионального бюджета, предусматривающие увеличение доходной части на 7,1 млрд рублей в связи с дополнительными поступлениями федеральных средств. В частности, предусмотрено увеличение размера финансовой помощи Ярославлю.

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«В проекте областного бюджета для городского округа Ярославль уже заложена финансовая помощь в размере 1,9 млрд рублей. Через поправки мы планируем добавить еще 1,3 млрд рублей, — пояснил Михаил Евраев. — Из них 363 млн рублей можно будет направить на переселение граждан из аварийного жилья, 382,5 млн рублей — на повышение оплаты труда работников сферы образования и культуры согласно указам президента РФ. На завершение строительства школы на улице Пашуковской и приобретение оборудования предусмотрено 200 млн рублей».

Также губернатор предложил выделить 158 млн рублей из дополнительных средств на мероприятия по повышению безопасности образовательных учреждений областного центра и 180 млн рублей — на содержание дорог общего пользования местного значения.

В целом, как сообщают в пресс-служба правительства Ярославской области, в 2023 году распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета городу Ярославлю с учетом поправок составляет 15,8 млрд рублей вместе с переданными полномочиями. Кроме того, в первом квартале следующего года планируется предоставить еще субсидии на оснащение школ и детских садов системами оповещения, ремонт и замену ограждений.