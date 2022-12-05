Берлин, 5 декабря, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии неизвестный совершил нападение, в результате пострадали несколько детей. Об этом 5 декабря сообщает Bild.

Полиция Германии

По данным издания, в коммуне Иллеркирхберг неизвестный причинил тяжелые ранения двум ученицам в возрасте 13 и 14 лет.

Очевидцы вызвали экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в баварской общине Гармиш-Партенкирхен, расположенной на юге Германии, на горнолыжном курорте 28-летний беженец из Иордании ударил ножом 21-летнюю беженку с Украины.

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