Москва, 5 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинов сообщил 5 декабря об удержании позиций на всех участках линии боевого соприкосновения в ЛНР и ДНР и постепенном продвижении российских Вооруженных сил вперед.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По его словам, сказанным в эфире телеканала «Россия 1», инициатива «полностью находится в руках» Министерства обороны России, ЧВК «Вагнер» и спецназа «Ахмат».

Алаудинов отметил, что в настоящее время российские войска продвигаются не только в Артемовске (Бахмуте), но и в Соледаре, на участке Кременная — Сватово — Червонопоповка. Он также подчеркнул, что военным приходится биться за каждый участок линии фронта, «выбивая противника, находящегося в «укрепе».