* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Хорошевский районный суд города Москвы признал блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) виновным в неисполнении физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию данного статуса в случаях, предусмотренных законодательством России (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП России). Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем официальном телеграм-канале.

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По информации пресс-службы, данному административному правонарушителю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

По информации некоторых СМИ, Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стал первым, кто признан по данной статье виновным в городе Москве.

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