Британских медиков призвали не бастовать, чтобы не помогать России
Британских медиков призвали отказаться от забастовок, чтобы не помогать России
Лондон, 5 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Медики Великобритании должны отказаться от проведения забастовок и перестать требовать повышения зарплат, заявил в эфире телеканала Sky News глава правящей Консервативной партии Надим Захави.
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Надим Захави
Указанные требования медики мотивировали существенной инфляцией.
Захави отметил, что в настоящее время все граждане страны должны «объединиться и направить [президенту России Владимиру] Путину чёткое послание о том, что нас невозможно расколоть».
Как сообщалось ранее, в том же интервью Захави заявил, что некоторых бастующих работников госсектора могут «заменить военнослужащими», чтобы таким образом свести к минимуму последствия акций протеста.