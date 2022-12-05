Лондон, 5 декабря, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Медики Великобритании должны отказаться от проведения забастовок и перестать требовать повышения зарплат, заявил в эфире телеканала Sky News глава правящей Консервативной партии Надим Захави.

IAEA Imagebank Надим Захави

Указанные требования медики мотивировали существенной инфляцией.

Захави отметил, что в настоящее время все граждане страны должны «объединиться и направить [президенту России Владимиру] Путину чёткое послание о том, что нас невозможно расколоть».

Как сообщалось ранее, в том же интервью Захави заявил, что некоторых бастующих работников госсектора могут «заменить военнослужащими», чтобы таким образом свести к минимуму последствия акций протеста.