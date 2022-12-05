Москва, 5 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Запрет на поставку нефти из России по цене выше 60 долларов за баррель вступил в силу с 5 декабря. Принимавшие это решение западные политики напомнили заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву «толпу подгулявших бюргеров». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», — написал Медведев.

Он считает, что некоторые из этих политиков быстро отрезвеют, кто-то научится плавать в студёной воде, а некоторые утонут. «Туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — добавил Медведев.

Заместитель главы Совбеза напомнил о предыдущих попытках регулировки цен, которые закончились исчезновением товара или ростом цен на него. Он предложил потребителям запастить шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, ведь зима только началась.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовит ответные меры на введение Западом потолка цены на нефть.

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