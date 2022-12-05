Москва, 5 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Экспорт электроэнергии из России в Китай с начала года вырос на 23%, сообщил 5 декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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«Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23%», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что влияние ограничений, связанных с пандемией COVID-19, ещё ощущается, России и Китаю нужно восстанавливать грузопотоки и создавать логистические цепочки.

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