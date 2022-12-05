Москва, 5 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Существенных сдвигов по выполнению части «зерновой сделки», касающейся продвижения сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России на мировом рынке, не наблюдается. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Mid.ru Сергей Вершинин

В российском МИД напомнили, что сделка состоит из двух частей — вывоза украинского зерна и обеспечения доступа российских сельхозпродуктов и удобрений на мировой рынок, добавив, что Россия вместе с ООН будет добиваться выполнения договоренностей.

«По второй части мы не видим существенных сдвигов, но мы будем вместе с ООН этого добиваться», — приводит слова Вершинина ТАСС.

По словам заместителя министра иностранных дел, страны Запада не выполняют обещаний, касающихся обеспечения доступа сельхозпродукции и удобрений из России на рынки.