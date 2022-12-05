Берлин, 5 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Действия Североатлантического альянса не должны привести к прямой конфронтации с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для издания Foreign Affairs.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но альянс должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей российской агрессии», — написал он.

Шольц добавил, что для этого Берлин увеличил свое присутствие на восточном фланге альянса, усилив смешанную оперативную группу альянса под руководством Германии в Литве.

Кроме того, отметил он, Германия также предоставляет свои войска для боевых групп НАТО в Словакии, а ВВС ФРГ помогают контролировать воздушное пространство над Эстонией и Польшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что западные страны должны защищать свои ценности, но при этом избежать нового разделения мира на блоки.

Он также добавил, что необходимо прилагать все усилия для выстраивания новых партнёрских отношений и подходить к этому прагматично.

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