Москва, 5 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений 5 декабря. Многие из них касались вступившего в силу эмбарго на российскую нефть и ограничения ЕС потолка цен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В частности, Песков пояснил, что Москва не будет признавать никаких потолков цен на российские энергоресурсы, готовится ответ на это ограничение. Также он отметил, что потолок цен на топливо не повлияет на обеспечение нужд специальной военной операции на Украине: российская экономика обладает потенциалом для этого. Введение потолка цен на нефть из РФ дестабилизирует мировой энергорынок, считает Дмитрий Песков.

Из других тем был затронут вопрос обеспечения безопасности Запорожской АЭС. По словам Пескова, Россия продолжает контакты с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС. По словам Пескова, самое главное — чтобы украинские военные прекратили обстреливать атомную станцию, так как обстрелы несут огромную опасность.

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Также прокомментировал слова Шольца о растущей эффективности санкций. По его словам, специалисты хорошо видят процесс адаптации российской экономики к новым условиям.

«Также было бы непрофессионально умалчивать тот вред, которые наносят санкции европейским странам. Очевиден вред этих санкций и для экономики ФРГ», — добавил Песков.

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Относительно ЧП в Саратовской и Рязанской областях Песков сообщил: «От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всём, что происходит».

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Песков также опроверг информацию о том, что в Кремле ведется обсуждение вопроса о том, как законодательно сделать нахождение за границей «менее комфортным» для уехавших граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами. Параллельно с официальным эмбарго в рамках шестого пакета санкций вступает в силу и ограничение цен.

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