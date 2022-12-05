Лондон, 5 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Британская газета Financial Times присвоила Владимиру Зеленскому звание «человек года». Об этом 5 декабря сообщается на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В издании заявили, что Зеленский стал «флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века».

Отмечается, что Зеленский заслуживает место в истории проявлением «лидерства и силы духа».

Напомним, 20 мая Зеленский был признан «человеком года» по версии американского журнала Time.

Читайте также: «Угробь страну и людей и…» — Зеленский стал человеком года по версии Time