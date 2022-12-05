Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Британская газета Financial Times присвоила Зеленскому звание «человек года»
Лондон, 5 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Британская газета Financial Times присвоила Владимиру Зеленскому звание «человек года». Об этом 5 декабря сообщается на сайте издания.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зеленский
В издании заявили, что Зеленский стал «флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века».
Отмечается, что Зеленский заслуживает место в истории проявлением «лидерства и силы духа».
Напомним, 20 мая Зеленский был признан «человеком года» по версии американского журнала Time.
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