Донецк, 5 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки Вооружённые силы России сбили два самолета и два вертолета ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 5 декабря.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Речь идет о самолетах Су-25 и МиГ-29 (их сбили истребители ВКС) и вертолетах Ми-8 (уничтожены системами ПВО).

Кроме того, было уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов. С начала специальной военной операции число сбитых самолетов ВСУ достигло 339, вертолетов — 180, БПЛА — 2628.

Ранее в Министерстве обороны также сообщили, что за минувшие сутки уничтожены две радиолокационные станции ВСУ, два пункта дислокации наемников, склад боеприпасов в Запорожской области. Продолжается успешное наступление на донецком направлении, отметили в ведомстве.