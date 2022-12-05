Москва, 5 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму, в которой принёс соболезнования родным и близким ушедшего из жизни почетного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова. Текст документа опубликован 5 декабря на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства написал, что «Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния».

По словам Путина, в сложное время испытаний Магомедов «проявил беспримерное мужество и твердость духа», внеся личный вклад в укрепление мира и согласия в Дагестане, а также в сохранение территориальной целостности России.

«Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека — настоящего патриота и гражданина», — отметил президент.

Магомедали Магомедов скончался 4 декабря 2022 года в возрасте 92 лет.