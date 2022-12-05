Тайбэй, 5 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На Тайвань прибыла делегация польских парламентариев, возглавляет которую председатель польско-тайваньской парламентской группы Вальдемар Андзель. Об этом 5 декабря сообщает МИД Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Восемь членов парламента Польши пробудут на Тайване до 9 декабря. Делегаты посетят Законодательный юань (парламент), министерство иностранных дел, Совет национального развития, Совет по делам материкового Китая и ряд других учреждений.

Ожидается, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф У вручит Андзелю медаль за вклад в развитие польско-тайваньских отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пятидневный визит на Тайвань 5 декабря нанесёт группа австралийских депутатов.

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