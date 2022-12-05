Донецк, 5 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили две радиолокационные станции ВСУ, сообщили в министерстве обороны 5 декабря.

U.S. Army РЛС

На территории ДНР уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы американского производства и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее в министерстве также сообщили об уничтожении двух пунктов дислокации наемников ВСУ, об уничтожении склада боеприпасов в Запорожской области и продолжении успешного наступления на донецком направлении.