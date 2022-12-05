Вашингтон, 5 декабря, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Новый пакет санкций Евросоюза против России может затронуть сектор, связанный с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Согласно опубликованным данным, предложение по новым рестрикциям может быть представлено на обсуждение на этой неделе.

Известно, что в ЕС планируют согласовать новый пакет санкций до встречи лидеров стран, которая состоится на следующей неделе.

Ранее американское издание Politico сообщало об обсуждении девятого пакета санкций против Москвы. Предполагается, что в новый санкционный список могут внести 180 позиций, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа.

Напомним, что с февраля 2022 года Евросоюз ввел против России восемь пакетов санкций. Последний пакет был утвержден в начале октября.