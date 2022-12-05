Пекин, 5 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Пекине кремировали тело скончавшегося бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, передает 5 декабря Центральное телевидение Китая.

Цзян Цзэминь

«Тело товарища Цзян Цзэминя было предано кремации 5 декабря в Пекине», — передает телеканал.

В церемонии прощания с телом приняло участие высшее партийное руководство КНР, включая действующего генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, Цзян Цзэминь возглавлял Китай с марта 1993 года по март 2003 года. В 50-е годы ХХ века он проходил стажировку на заводе в СССР, владел русским языком, знал пословицы, поговорки и советские песни.

Скончался экс-председатель 30 ноября из-за лейкемии и полиорганной недостаточности.

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