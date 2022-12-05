Уфа, 5 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Активы банка «Траст», подконтрольного государству, были реализованы с торгов 5 декабря 2022 года. Крупный агропромышленный холдинг в Башкирии, включающий в том числе пять птицефабрик, комбикормовый и мясоперерабатывающий заводы, — ГК «Русское зерно Уфа» был продан за 6,37 млрд рублей, то есть за начальную цену лота. Покупателем стала московская компания, аффилированная с группой «Черкизово», передаёт ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

В протоколе тендера уточняется, что к нему «было допущено 2 участника», а победителем признали ООО «Агропромышленный комплекс «Михайловский». Компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ 25 мая 2005 года. Владельцы — ПАО «Группа Черкизово» и АО «Куриное царство». По итогам 2021 года выручка ООО составила 20,9 млрд рублей при чистой прибыли — 18,1 млрд рублей.

Договор с победителем тендера планируется заключить в течение трёх рабочих дней с даты подведения итогов.

Напомним, в состав лота также входило право требования по кредитам к двум компаниям.

Покупатель станет новым владельцем компаний «Турбаслинские бройлеры», одноимённого торгового дома, птицефабрики «Башкирия», компании «Башкирское зерно», ООО «Башкирское Зерно+» и «Уфимского комбината хлебопродуктов». Помимо этого, реализованный холдинг владеет довольно крупным земельным банком. Он составляет 18 тыс. га.

Со 2 декабря 2022 года одна из компаний дивизиона ГК «Русское зерно Уфа» — ПАО «Русгрэйн Холдинг» находится в стадии ликвидации.