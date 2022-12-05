В белорусском Гродно женщина убила двухлетнюю дочь
В Гродно женщина призналась в убийстве ребёнка прохожим на улице
Гродно, Белоруссия, 5 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Женщина убила свою двухлетнюю дочь в белорусском городе Гродно. Об этом сообщает 5 декабря телеканал «Гродно Плюс».
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
Убийство произошло в одном из общежитий. Известно, что у женщины двое детей, погибшая девочка была младшей.
После убийства женщина вышла на улицу и рассказала людям о содеянном. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.