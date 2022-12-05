Москва, 5 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Москва не считает, что ЕС изменит свою позицию по поводу предоставления России гарантий безопасности после завершения специальной военной операции на Украине. Об этом 5 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы так не считаем», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли сдвиги в позиции Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил коллегам подумать над тем, как защитить союзников НАТО после специальной военной операции на Украине, а также предоставить России гарантии безопасности.