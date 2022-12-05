Новый семейный телеканал заменит Disney в российском эфире
Новый российский телеканал 14 декабря начнёт вещание вместо Disney
Москва, 5 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Семейный развлекательный телеканал «Солнце» с 14 декабря заменит Disney в российском вещании. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе группы компаний «МЕДИА1».
«Группа компаний «МЕДИА1» объявляет о запуске нового семейного телеканала 14 декабря 2022 года, который заменит канал Disney на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Генеральный продюсер нового канала — Рубен Оганесян. Канал рассчитан на широкую семейную аудиторию. В компании заверили, что разработали для зрителей новую концепцию и оформление, а также подготовили к эфиру «тысячи часов контента».
Ранее «МЕДИА1» и Disney пришли к соглашению о завершении работы совместного предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Disney объявила о приостановке своей деятельности в России. Компания намерена окончательно покинуть РФ.
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