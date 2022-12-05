Очаков, Украина, 5 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Взрывы фиксируют в городе Очакове Николаевской области Украины. Об этом 5 декабря сообщают журналисты украинского издания «Страна».

Скриншот страницы tvc.ru Взрыв

«Идёт обстрел Очакова Николаевской области», — пишет издание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что взрывы прогремели на украинском предприятии «Криворожсталь». В трех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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